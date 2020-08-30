Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo Marsilya'yla anlaştı

Galatasaray'dan ayrılan ve son antrenmanında herkes tarafından alkışlanarak Sarı Kırmızılılar'a veda eden Japon kanat oyuncusu Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'yla anlaştı.

30 Ağustos 2020, Pazar 22:07 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo Marsilya'yla anlaştı

Galatasaray'a geldikten sonra kazanılan 2 şampiyonlukta çok büyük katkısı olan Japon sol bek Yuto Nagatomo, Fransız devi Marsilya'yla anlaşma sağladı. Bonservisi elinde bulunan Japon oyuncunun transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Parayı değil kariyeri seçti

33 yaşındaki oyuncu kariyerinin sonlarına yaklaşmasına rağmen para yerine futbolu tercih etti. Suudi takımı Al Nassr'dan da teklif alan Nagatomo, Arapların Marsilya'dan daha fazla maaş teklifini ise reddetti ve Fransa'yı seçti.


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