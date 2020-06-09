Galatasaray’ın eski futbolcularından Gustavo Victoria (40), vatandaşı Falcao’yla sık sık görüştüğünü ve İstanbul’da çok mutlu olduğunu söyledi. Radyospor’a açıklamalarda bulunan Victoria, “Falcao ile konuşuyorum. Motivasyonu çok yüksek. Galatasaray’da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul’u çok seviyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Atacağı gollerle Galatasaray’ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao’nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray’da kalacağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon da kesinlikle Galatasaray’da olacak” ifadelerini kullandı. 2001 yılında geldiği Galatasaray’dan 1 yıl sonra ayrılan Victoria, Gaziantep ve Rize’de forma giydikten sonra ülkesine dönmüş, 2014 yılında futbolu bırakmıştı.