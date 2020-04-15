Eski Galatasaraylı Souness, meşhur bayrak dikme olayını anlattı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Greame Souness, 1996 Türkiye Kupası Finali sonrası ezeli rakip Fenerbahçe'nin sahasında orta çizgiye sarı-kırmızı bayrağı dikerek yıllar boyu konuşulacak bir harekete imza atmıştı.

Souness, Sky Sports News'te yayınlanan The Football Show'da yeniden o anlara değindi.

Maç sonrası tellerin arkasındaki taraftarlarının oraya gittiğini belirten Souness, olayın altında yatan nedenden bahsetti ve "9 ay önce oraya gittiğimde Fenerbahçe'nin başkan yardımcılarından biri benim geçirdiğim kalp ameliyatı üzerinden Galatasaray'ın bir kötürüm ile anlaşmasını sorgulamıştı. Bir yıl sonra onların stadyumunda kupa kazandık. Taraftarlarımızın olduğu yere doğru gidiyorduk ve tellerin üzerinden büyük bir bayrak verildi. Bütün oyuncular bayrağı biraz sallayarak diğerine veriyordu. Ben de birkaç kez sallayıp başkasına verecektim. Ancak tüm oyuncular kupayı almak adına orta sahaya gittiklerinde bayrağı teslim edebileceğim kimse yoktu. Bu yüzden elimdeki bayrakla orta sahaya doğru koşuyordum. Boşalan koltuklara bakarken protokolde bu adamın yüzünü gördüm. Ayağa kalkıyordu. 'Sana kimin kötürüm olduğunu göstereceğim' dedim ve bu hayatımda yaptığım en akıllıca şey değildi" dedi.

Bayrağı ilk denemede oraya dikemediğini belirten Souness, "Bayrağı yaklaşık üçüncü denemeden sonra orta çizgiye sokabildim. Sonra baktığımda taraftarların sahaya girmek adına tellere tırmandığını gördüm. Bu yüzden biraz hızla tünele doğru koşarak oradan kaçtım. Sonra soyunma odasında oturuyordum ve 'ben bittim, bu benim sonum olacak, kovulacağım' diye düşünüyordum. Yöneticiler 10 dakika sonra geldi. 'Bu, futbol kulübünde yapılan en büyük şey' dedi. Hayatımda hiç bu kadar bıyıklı adamı öpmemiştim" dedi.

Ayrıca Souness, "Bu, Fenerbahçe'ye yönelik bir şey değildi. Benim hakkımda kaba şeyler söyleyen o adama yönelikti" dedi.