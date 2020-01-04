Eski Galatasaraylı Robinzon Zapata hâlâ imza atıyor!

Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birinin yaşandığı 2010- 2011’de Sarı-Kırmızılı ekibin kalesini koruyan Robinzon Zapata, 41 yaşında transfer yapmaya devam ediyor. Kolombiyalı file bekçisi, ülkesinin takımlarından Jaguares’le sözleşme imzaladı. Zapata böylece, Kolombiya liginde oynayan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirdi.

Türkiye’deki performansıyla sert şekilde eleştirilen Zapata, Galatasaray macerasından kariyerine ülkesinde devam etmeyi seçmişti.

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