Eski Galatasaraylı Riera fırtınalar estiriyor

Albert Riera'dan teknik direktörlük kariyerine harika başlangıç. Bir dönem Galatasaray 'da hem futbolculuk hem de teknik adamlık yapan İspanyol teknik direktör Olimpija Ljubljana performansıyla alkış topluyor.

Slovenya Ligi'nde Olimpija Ljubljana ile 6 maça çıkan Riera bu karşılaşmaların tamamını kazanırken 10 gol attı ve gol dahi yemedi. Riera'ın takımı Slovenya Ligi'nde 18 puanla lider durumda bulnuyor.

Olimpija Ljubljana Konferans Ligi elemelerinde ise 1. turu geçmiş ancak 2. turda Romanya ekibi Sepsi'ye elenmişti.

Taraftar basın toplantısını basmıştı!

Kulübün eski teknik direktörü Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren bir taraftarlar, Riera'nın basın toplantısını basmıştı.

Kulübün ateşli taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yönelmiş, fiziksel temas olmasa da olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etmişti.

Terim ve Torrent'le çalıştı...

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da futbol oynayan 40 yaşındaki İspanyol kariyerinin son yılında ise Slovenya ekipleri Zavrc ve Koper formaları giymişti. Riera ayrıca Fatih Terim ve Domenec Torrent'in teknik ekiplerinde görev almıştı.