Ayağındaki sakatlık nedeniyle bu sezon Schalke 04 formasını yalnızca 4 dakika giyebilen eski Galatasaraylı Ozan Kabak, kulübünün resmi internet sitesiyle özel bir röportaj gerçekleştirdi. Sakatlık durumu, transfer süreci ve A Milli Takım hakkında flaş açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki yetenekli savunmacı şunları kaydetti:

"Şu anda sakatlığımı tamamı ile atlatmış durumdayım. Yakın gelecekte tamamı ile hazır duruma gelmeyi umuyorum. Bir futbolcu için sakatlık nedeniyle yedek oturmaktan daha kötü bir şey yok. Ancak hocamız David Wagner bana olan güvenini her fırsatta gösterdi. Zaten Stuttgart'tan buraya gelmeye karar vermeden önce de onunla görüşmüştüm. Kendisi, Schalke'ye transferimde büyük rol oynadı.

Takımın diğer Türk asıllı oyuncuları Ahmed Kutucu, Suat Serdar ve Levent Mercan ile birlikte çok zaman geçiriyoruz. Onlar sayesinde Almancamı da geliştiriyorum. Bu noktada her geçen gün daha iyiye gittiğimi de söylemem lazım. Örneğin şu anda soyunma odasında takım arkadaşlarımla rahatlıkla konuşabiliyorum.

Eylül ayındaki milli maçlarda oynamamak benim kararım değildi. Sakatlıktan henüz yeni çıkmıştım ve yalnızca birkaç gün çalışma fırsatım olmuştu. Bu nedenle Şenol Güneş ve David Wagner, kendi aralarında görüşerek oynamamamın aha doğru olacağına karar verdiler. Ben de bu tavsiyeye uydum. Öte yandan Şenol Güneş'le devamlı temas hâlindeyiz. Kendisi beni sık sık arıyor. Beni yakından takip ettiğini hissedebiliyorum. Milli takım kadrosuna davet edildiğim takdirde ülkemi temsil etmekten büyük bir şeref duyacağım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler