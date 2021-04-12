2019-20 sezonunda büyük beklentilerle Roma'dan kiralık olarak geldiği Galatasaray 'da istenen performansı sergileyemeyen ve teknik heyet ile yaşadığı tartışma sonucunda yollar ayrılan Steven Nzonzi, sonrasında yeniden kiralandığı Fransa'nın Rennes takımında mutlu. L'Equipe'e açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, ülkesinden ayrılıp Roma'ya dönmek istemediğini dile getirdi.

Planları arasında Roma'ya dönmek olmadığını ve ülkesinde kalmak istediğini aktaran Nzonzi, "Bugün tam bir belirsizlik içinde olduğum doğrudur. Kiralık olarak geldim ve Roma ile 1 yıllık kontratım kalıyor. Geleceğimi nasıl gördüklerini bilmiyorum. Ama 1 yıllık sözleşmem varken geri dönersem şaşırtıcı olur. Burada kendimi iyi hissediyorum. Uzun zaman yurt dışında oynadım ve şimdi Fransa'dayım. Çok iyi işleyen bir kulüp ki bu konuda beni şaşırttı. Ayrıca Paris'ten de uzak değilim ve bu yüzden Rennes'de kalmam konusunda pek çok olumlu şey söz konusu" dedi.