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Eski Galatasaraylı Nagatomo için Genoa iddiası

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Japon sol bekin yeni adresi belli oluyor. 34 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

15 Ağustos 2021, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı Nagatomo için Genoa iddiası

Galatasaray 'ın eski futbolcusu Yuto Nagatomo, İtalya'ya transfer oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre Japon futbolcunun Serie A ekibi Genoa'ya transferi gündemde. Genoa'nın İtalya Serie A'ya yabancı olmayan ve bir dönem Inter forması da giyen 34 yaşındaki futbolcuya Haziran 2022'ye kadar geçerli olmak şartıla 1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.


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2 sezonda 2 şampiyonluk

Galatasaray'da 2017-18 ve 2018-19 sezonları olmak üzere 2 sezon top koşturan tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılılarda 2 lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Nagatomo, son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da forma giymişti.

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