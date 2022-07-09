Sportif Direktörlük görevine Muhammet Fettahoğlu'nu getiren TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çoruk FK, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Siyahlılar, Somaspor'dan Ali Akkuş ve Bayburt Özel İdarespor'dan Mehmet Taşcı, Kırklarelispor'dan Berat Ali Genç ve Belediye Kütahyaspor'dan Enes Nalbantoğlu'nun ardından 5. imzayı Nevşehir Belediyespor'dan Malik Karaahmet'e attırdı.

2018/2019 sezonunda Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki forvet, Çorum ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, forvet oyuncusu Malik Karaahmet ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Tüm camiamıza hayırlı olsun.'' ifadeleri kullanıldı.

2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve 2018 yazında Galatasaray'a transfer olan Malik, A takım formasını kupada sadece 1 kez giymesinin ardından Kırklarelispor'a transfer oldu. Daha sonra Ankara Keçiörengücü'ne giden golcü isim, Düzcespor'un ardından bir başka 3. Lig ekibi Nevşehir Belediye Spor'a kiralandı. Genç oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren Çorum FK forması giyecek.



