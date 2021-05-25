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Eski Galatasaraylı Lemina Fulham'a veda etti

Mayıs ayının sonunda Fulham ile kiralık sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Mario Lemina, siyah beyazlı ekibe sosyal medya üzerinden veda etti. 27 yaşındaki Gabonlu futbolcu, 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

25 Mayıs 2021, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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Eski Galatasaraylı Lemina Fulham'a veda etti

Galatasaray 'ın eski futbolcusu Mario Lemina, kiralık olarak forma giydiği Fulham'a veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Tüm Fulham ailesine teşekkür etmek istiyorum" diye yazdı.Bu sezon hayranlarımızı gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yaptım, maalesef yeterli olmadı. Renklerinizi savunmak bir onurdu" ifadelerine yer verdi.


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1 sezon Galatasaray'da oynamıştı

Gabonlu futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Ligi 18. sırada tamamlayıp bir alt lige düşen Fulham'da 28 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bonservisi Southampton'da bulunan Mario Lemina, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymişti.

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