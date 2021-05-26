Eski Galatasaraylı Gomis için Alanyaspor iddiası

Galatasaray'da oynadığı dönemde attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'e geri dönüyor.

Yeni Alanya Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Yeşil turunculuların, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesi sona eren Bafetimbi Gomis'in menajeri ile dirsek teması kurduğu iddia edildi.









Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı

2017-18 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Gomis'in menajeri ile temasa geçtiği belirtilen Alanyaspor yönetiminin, 35 yaşındaki Senegalli golcüyü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Süper Lig'e tekrar dönmeye sıcak baktığı belirtilen Gomis, şartlar oluşursa yeni sezonda Alanyaspor forması giyebilir.