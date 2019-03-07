Galatasaray'ın devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues, yeni takımındaki macerasına iyi başlamadı.

Suudi ekibiyle şu ana dek çıktığı 5 maçta gol veya asist kaydedemeyen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, takımının sahaya çıktığı son iki mücadelede de sakatlığı nedeniyle boy gösteremedi.

Antrenmanlarda takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yeşil Burun Adalı oyuncunun 16 Mart'tan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



