Eski Galatasaraylı futbolcu 33 yaşında emekli oldu!

2015-2016 yılları arasında Galatasaray forması giyen, Sarı-Kırmızılılar'da Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazanan, kiralık olarak da ülkemizde Bursaspor forması giyen Jem Paul Karacan emekli oldu. Galatasaray'dan sonra Bolton, Millwall, Central Coast, Scunthorpe United ve Radcliffe formaları giyen tecrübeli orta saha henüz 33 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan şu ifadelere yer verdi:

"Bunu yazabilmem biraz zaman aldı ama futboldan resmen emekli oldum.

Futbol oynadığım zaman için teşekkür etmem gereken çok fazla insan var. Hayranlarım, desteğiniz benim için her zaman dünyalara bedeldi ve bunu asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarım, bazıları en yakın arkadaşım ve daha da önemlisi golf partnerim oldular. Birlikte çalışmaktan ve öğrenmekten zevk aldığım tüm yöneticiler, koçlar ve çalışanlar.

Sadece topa vurmak isteyerek büyüdüm, geçimimi için yapmayı, Premier Lig'de gol atmayı ya da babamın Türkiye'deki favori takımı için orada durup Şampiyonlar Ligi marşını mırıldanmayı asla hayal edemezdim.

Ailem olmasaydı sahip olduklarımı asla başaramazdım. Annem ve babama, hayatlarınızı ülkeyi gezmeye adadığınız ve beni antrenmana götürdüğünüz ve her maça geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve onlara katıldıkları için tüm dünyada ve tüm yükseklerde ve düşüklerde beni destekleyen erkek kardeşime ve kız kardeşime.

Eşim Laura'ya. Hayallerini askıya aldığın için teşekkür ederim, böylece ben de kendi hayallerimi yaşamaya devam edebileceğim. Çocuklarım olduğunda, asıl hırsım, sevdiğim şeyi yaparken görmeleriydi ve neyse ki Madjeski'de kalbime en yakın tuttuğum takımda tekrar oynayabileceğim o an geldi.

Şu an için futbol şeklindeki deliği nasıl dolduracağımdan emin değilim ama ilerde ne yatacağı için heyecanlıyım...

Her şey için teşekkürler"