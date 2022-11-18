Eski Galatasaraylı Fransız ekibinin teknik direktörü oldu

Brezilyalı eski savunma oyuncusu Cris, ülkesi Brezilya'da başlayan aktif futbol yaşantısında Avrupa'ya ilk çıkışını 2003 yılında Bayer Leverkusen'e kiralık olarak transfer olarak yaptı.

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Ertesi sezon 3.50 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olan başarılı savunmacı, 17 kez de Brezilya Milli Takımı formasını giyme başarısı gösterdi.

GALATASARAY'DA YARIM SEZON OYNADI

Eylül ayında Galatasaray 'a transfer olan Cris, devre arasında ise ülkesi Brezilya'nın Gremio takımına transfer oldu. Kariyerini ise 2014 yılında Vasco de Gama forması altında tamamladı.

ANTRENÖRLÜK YILLARI

Antrenörlük kariyerine uzun yıllar formasını giydiği Lyon'da başladı. Fransız ekibinin, U 19 takımını ve B Takımı'nı çalıştırdı.

2019 yılında ise, Fransa dördüncü lig ekiplerinden MDA Chasselay'da teknik direktör olarak göreve başladı. İkinci durağı ise Le Mans oldu. 31 Mayıs 2021'de Le Mans'da göreve başlayan Cris, 7 Kasım 2022'de ayrıldı.





YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

On gün önce Teknik Direktör Youssef Chibhi ile yollarını ayıran FC Versailles'ın yeni teknik direktörü Cris oldu. FC Versailles, Ulusal Lig 1'de Fransa Ligue 2'ye yükselme mücadelesi veriyor.

FC Versailles, 12 haftası geride kalan Ulusal Lig 1'de topladığı 19 puan ve averajla dördüncü sırada bulunuyor.