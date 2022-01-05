Eski Galatasaraylı Fernando, Sevilla ile olan sözleşmesini uzattı

2017-19 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydikten sonra İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, takımıyla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattı. Sevilla, Fernando ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

34 yaşına gelmesine rağmen Sevilla'nın en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çeken Fernando ile ülkesi Brezilya'dan takımların ilgilendikleri iddia ediliyordu. Sözleşmesini uzattıktan sonra açıklamalarda bulunan Fernando, "Çok mutluyum. Önceliğim her zaman burada devam etmekti. Her zaman burada olmayı düşündüm ve bir anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı orta saha, bu sezon Sevilla ile toplam 24 maça çıkıp 1977 dakika süre alırken 1 de gol katkısı sağladı.