Galatasaray 'ın geçtiğimiz sezonun ortasında Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar, 11 maçta forma giyerken beklentilerin uzağında bir performans sergilemişti. Yeni sezon öncesi Fiorentina'dan bonservisiyle Flamengo'ya transfer olan Şilili orta saha, yeni takımında da şu ana kadar beklenen düzeye çıkamadı.

Pulgar, Flamengo'ya transfer olduğundan bu yana sadece 1 maça ilk 11'de başlayabildi. Brezilya Serie A'da 2, Libertadores'te 2 maçta şans bulurken toplam 133 dakika sahada kalabildi.

2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bologna'dan Fiorentina'ya transfer olan Pulgar, bu yaz 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Flamengo'ya satılmıştı. 28 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekibinde şu ana kadar vatandaşı Arturo Vidal'in arkasında kalmış durumda.



