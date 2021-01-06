Eski Galatasaraylı De Sanctis, trafik kazası geçirdi! Yoğun bakımda...

2008-09 sezonunda Galatasaray forması giyen ve şimdilerde Roma'nın takım menajerliği görevini yürüten Morgan De Sanctis, dün gece şiddetli bir trafik kazası geçirdi. Acil olarak hastaneye kaldırılan Morgan De Sanctis için ilk anda yapılan operasyon başarılı geçti. Hayati tehlikesini atlatan De Sanctis'in tedavisine yoğun bakımda devam edildiği aktarıldı.

Il Messaggero'nun haberine göre Roma'da Via Cristoforo Colombo'da bir kaza geçiren De Sanctis, ilk kontroller adına Villa Stuart Kliniği'ne getirildi. Daha sonra iç kazanama ve kafa travmasının kontrol altına alınması adına Agostino Gemelli hastanesine nakledildi.

Kaburgasında kırıklar olan De Sanctis'in karnından bir ameliyat geçirdiği ve başarılı geçen ameliyat sonrası yoğun bakımda olduğu belirtiliyor.

Kariyerinde Juventus, Udinese, Napoli, Roma, Monaco gibi takımların formasını giyen Morgan De Sanctis, 2008'de ise Sevilla'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelmiş ve 1 sezon Türkiye'de forma giymişti. 43 yaşındaki De Santis, 2017'de futbolu bıraktıktan sonra Roma'da idari görev almaktaydı.



