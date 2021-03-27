Eski Galatasaraylı Belhanda için Valencia iddiası

Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın İspanya'ya transfer olacağı iddia edildi.

İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Valencia, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Faslı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ekonomik durum nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Öte yandan haberde, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

Neden ayrılmıştı?

Galatasaray, 10 Mart'ta Belhanda ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig'in 28. hatasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından, kötü zemini eleştiren ve yöneticileri zeminle ilgilenmemekle itham eden Faslı futbolcunun sözleşmesi, "Kulübün imajını sarstığı" gerekçesiyle tek taraflı feshedilmişti.