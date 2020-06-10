Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı

2018-2019 sezonunda Galatasaray forması giyen ve 33 maçta 29 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, kazanılan 21. şampiyonlukta başrol oynamıştı. Sarı Kırmızılı ekipte sadece 1 sezon oynamasına rağmen taraftarın sevgilisi haline gelen Gomis, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olmasına rağmen Galatasaray sevgisini sürdürüyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gomis'in son paylaşımı ise Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

'Fener ağlama'

Fransız yıldız, videoyu "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe taraftarının Sarı Lacivertli ekip ile ilgili sözlerine cevap veren Gomis, ''Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" dedi.

Gomis'in bu paylaşımı, kısa süre içerisinde Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Fenerbahçeli taraftarlar ise yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Galatasaray'ın tarihine geçmişti

Bafetimbi Gomis, 2018-2019 sezonunda resmi maçlarda attığı gollerle Galatasaray'ın tarihine geçmişti.

Galatasaray'da 42 resmi maçta 32 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Mario Jardel'in rekoruna ortak olmuştu. Geçtiğimiz sezon 30 gol atan Mbaye Diagne, Gomis'in rekorunu kırmayı başarmıştı.

Brezilyalı Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu kırmıştı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de devam eden ve sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki santrfor, sezonu 19 gol ve 4 asist ile kapatmıştı.

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