Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray 'ı çalıştıran, son olarak da Hellas Verona'nın başında yer alan Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu... Hırvat teknik patron, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yla sözleşme imzaladı.

Kendisini 2 yıllığına Fransız ekibine bağlayan kontrata imza atan Tudor mutlu olduğunu dile getirdi.

Marsilya'nın sahibi Frank McCourt da konuyla ilgili olarak, "Igor Tudor'da ihtiyacımız olanı bulduğumuzu düşünüyorum ve onu kulübümüze davet etmekten mutluluk duyuyorum. Igor, kariyeri boyunca hem koç hem de oyuncu olarak gösterdiği gibi, savaşan bir adam. Split'te eğitim almış, Marsilya'da kendini evinde gibi hissedeceğine inanıyorum. Ayrıca Galatasaray ve PAOK'taki teknik direktörlük tecrübesinin yanı sıra bir oyuncu olarak Juventus, onu kulübümüzü ve şehrini tanımlayan ve birleştiren tutku seviyesine hazırladı. Ancak her şeyden önce, yakın zamanda Hellas Verona'da kanıtladığı gibi, Igor, cesur bir futbol vizyonu sunan, hiçbir meydan okumadan çekinmeyen ve mükemmelliği sürdürmeye kararlı gerçek bir lider" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tudor için yarın basın toplantısı düzenleneceği de duyuruldu.



