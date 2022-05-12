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Eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis cezası

Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Mayıs 2022, Perşembe 16:41 Son Güncelleme:
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Eski futbolcu Sezer Öztürk'e 14 yıl 7 ay hapis cezası

Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan futbolcu Sezer Öztürk'ün davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Öztürk'ün 3 ayrı suçtan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenmişti.

Söz verilen Sezer Öztürk, "Daha önce de ifade ettiğim gibi herhangi bir kastım yoktur. Avukatımla görüşüp savunmalarımı hazırlayacağım. Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum" demişti.

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