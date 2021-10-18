Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için eski futbolculardan Serhat Akın'dan flaş bir yorum geldi. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Serhat Akın, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını eleştirdi. Akın, "Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez, yazıklar olsun. Nwakaeme'ye kart vermedi, 2 hamlede Kim Min Jae atıldı. Bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"SAHADAN ÇEKİLMESİ LAZIMDI"

Eski futbolcu Serhat Akın maç sonrasında flaş bir yorumda bulunarak Ali Şansalan'ın kararlarının sonrasında Fenerbahçe'nin yapması gerekenin, "Ben olsam sahadan çekerim takımı. Yazıklar olsun. Bunun kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbolu bitidiler. Yazık, çok yazık" şeklinde yorumda bulundu.