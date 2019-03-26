İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki dokuzuncu duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Demiriz avukatıyla katıldı.

Son savunması sorulan sanık Demiriz, "Suçsuzum demek bana büyük zül geliyor. Ama yine de söylüyorum; ben suçsuzum. Ne teröristim ne de üyesiyim. 41 kere milli formayı giydim. Bayrağımızı hakkıyla taşıdım. Allah’ı ve peygamberi herkese anlattım. Başka bir şey yapmadım. Benden nasıl terörist olur? Beraatimi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz’in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Bu cezayı sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını lehe takdiri indirim sebebi sayarak 1/6 oranında indirimle 6 yıl 3 ay hapse çeviren heyet, sanık hakkında daha önce konulan yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

Eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz’in aynı dosyada yargılayan mahkeme heyeti, firari sanık Arif Erdem ile İsmail Demiriz’in dosyalarının ayrı yargılanmak üzere ayrılmasına, Uğur Tütüneker’in ise suç unsurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetmişti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün futboldaki yapılanması ve sanıklara ilişkin suçlamalar anlatılıyordu.

Uzun zaman "imamlık" yaptığı, örgüt adına futbol camiasıyla temas kurduğu ve daha sonra Fetullah Gülen’in Mavi Marmara gemisiyle ilgili söylemlerine kızıp örgütten bağını kopardığı belirtilen Sait Alpsoy’un savcılık ifadesine yer verilen iddianamede, Alpsoy’un, "Türk Milli Futbol Takımı’nın 2002 dünya şampiyonasında üçüncü olmasının ardından cemaate yakın futbolcuların aldığı teşvik priminden 200 veya 500 bin doların bir araya getirildiği, Arif Erdem’in bu parayı Fetullah Gülen’e götürdüğü, Gülen’in kabul etmediği, sonrasında Arif Erdem’in Gülen’in yardımcısı olan Cevdet Türkyolu’na bu parayı verdiği ve Gülen’in de bu durumdan memnuniyet duyduğunu Arif’e söylediğini bildiği" beyanları dikkati çekiyordu.

Örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olan Arif Erdem’in cep telefonundan Gülen’e ait telefon numarasıyla 289 kez görüştüğü ve HTS kayıtlarına göre FETÖ lideriyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtilen iddianamede, İsmail Demiriz’in, Galatasaray’da oynarken örgüte ilk giren isimlerden olduğu, Uğur Tütüneker’in de örgüt temsilcileriyle hareket ettiği, örgütün desteğini aldığı ve örgüte maddi yardımda bulunduğu öne sürülüyordu.

İddianamede sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

AA