Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe 'yi çalıştıran Vitor Pereira için flaş iddia... Brezilya basını, şu anda Corinthians'ın başında bulunan Portekizli teknik adamın, Wolverhampton'ın adayları arasında olduğunu öne sürdü.

Farklı takımlarla görüşebilir

Geçtiğimiz sezonun ortasında Sarı-Lacivertliler'de görevine son verilen ve ardından Brezilya ekibine imza atan tecrübeli hocanın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Bu nedenle farklı kulüplerle görüşme hakkına sahip olan Pereira için Wolves'ın bir düşüncesi olduğu iddia edildi.

10 futbolcu Portekizce konuşuyor

Haberlerde; Bruno Lage ile yollarını ayıran İngiliz ekibinin, deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına getirebileceği belirtildi. Öte yandan, Wolverhampton'da 10 futbolcunun Portekizce konuştuğu ve bu durumun da Pereira'yı çok rahatlatacağı, takıma da fayda sağlayacağı detayı verildi.





Everton'la görüşmüş ancak anlaşamamıştı

Fenerbahçe'yle bağlarını kopardıktan sonra bir başka İngiliz ekibi Everton'la haftalarca görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Vitor Pereira'nın bu kez Ada'ya gidebileceği ve kendisini yeniden Avrupa'da kanıtlamak isteyebileceği de kaydedildi.

Lopetegui de favorilerden biri

Ancak Wolves'ta tek adayın Pereira olmadığı, favori isimlerden birinin de Sevilla'dan ayrılan Julen Lopetegui olarak dikkat çektiği vurgulandı.

Ailesine yakın olmak istediğini söylemiş, ayrılık sinyalini vermişti

Geçtiğimiz haftalarda Globo'da yer alan habere göre sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Pereira, kararını verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörün aile olduğunu belirterek, "Ailemin bana ihtiyacı var. Üç çocuğum var ve bana ihtiyaçları var. Daha yakın olmama, eğlenmek için daha fazla zamana sahip olmama ihtiyaçları var. Buraya iki kez geldiler, ama onlarla çok az zamanım oldu. On yıldır ülkemin dışındayım, dünyayı dolaşıyorum, bu mesleği seçtiğimizde ödediğimiz bedel bu oluyor" dedi.

Brezilya futbolundaki sorunlar

Brezilya futbolunda yaşanan olayların kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunda Portekizli çalıştırıcı, "Ailemin evden uzakta bir yıl daha geçirebilecek bir durumda olup olmadığını anlamam gerekiyor. Brezilya futbolunun zorluklarıyla alakası yok, sorunlar her yerde var" sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe sonrası

Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrımasının ardından Şubat ayında Corinthians'ın başına geçmişti. Brezilya ekibiyle 53 maçta 1.66 puan ortalaması yakalayan 54 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2022'nin sonunda bitiyor.

Transferleriyle dikkat çekti, dokunuşlarıyla parlattı

Vitor Pereira belki oynattığı futbolla eleştirildi, şampiyonluk yaşayamadığı için başarısız denildi ancak Sarı-Lacivertliler'deki ikinci döneminde transfer ve kadro yapısı olarak büyük işler yapmıştı. Portekizli hoca, Beijing Guoan'dan Kim Min Jae'yi sadece 3 milyon Euro bedelle takıma kazandırmıştı, Güney Koreli oyuncu sezon sonunda Napoli'ye 18 milyon Euro'ya gitti.

Portekiz 2.Ligi'nden 1.5 milyon Euro'ya Miguel Crespo'yu getiren Pereira, başarılı oyuncuyu da eleştirilere rağmen parlattı. Crespo ile son ilgilenen takımın İspanyol devi Atletico Madrid olduğu kaydedildi. Takım içine de dokunuşlarıyla etki eden deneyimli çalıştırıcı, kanat oyuncuları Osayi Samuel'i sağ bek, Ferdi Kadıoğlu'nu da sol beke dönüştürüp kariyer zirvesi yaptırmıştı.



