Eski Fenerbahçeli yöneticinin Aykut Kocaman tweeti gündeme oturdu!

Fenerbahçe'nin bugün karşılaşacağı A. Konyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli ekibin eski yöneticisi İsfendiyar Zülfikari'nin attığı tweet gündem oldu.

16 Şubat 2019, Cumartesi 13:27
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Eski Fenerbahçeli yöneticinin Aykut Kocaman tweeti gündeme oturdu!

Sarı-lacivertli ekip Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'u Kadıköy'de konuk edecek. 

Kritik akşam öncesinde maçtan çok Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Aykut Kocaman'ın Saracoğlu'na dönüşü konuşuluyor.

Zülfikari'den 'Hoşgeldin' tweeti

Konyaspor'un başına sahaya çıkacak olan Kocaman'ı tribünlerin nasıl karşılayacağı merak edilirken sarı-lacivertlilerin bir önceki yönetimi olan Aziz Yıldırım yönetiminin yöneticilerinden İsfendiyar Zülfikari bir tweet attı. Zülfikari tweetinde 'Evine Hoşgeldin Aykut Kocaman' yazarken Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı eski yöneticiye tepki gösterdi. 

Alex de dönüyor

Ayrıca oynadığı dönemde Aykut Kocaman'la arası kötü olduğu bilinen Alex de Souza'nın da bugünkü maçta tribünlerde yerini alacak olması ilginç bir karşılaşmayı da beraberinde getiriyor. 

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