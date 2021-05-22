Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira için Wolverhampton iddiası

İngilitere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton, takımın başına teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun yerine Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısını getiriyor.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, Wolverhampton'da teknik direktör Nuno Espirito Santo, transferler nedeniyle kulüp sahipleriyle anlaşmazlığa düştükten sonra takımdan ayrılma kararı aldı. Santo'nun yerine düşünülen isimler arasında bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira bulunuyor.









Fenerbahçe ile 61 maça çıktı

52 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı 2015-2016 yııları arasında ülkemizde görev almıl ve sarı lacivertli ekiple çıktığı 61 maçta 37 galibiyet 15 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etmişti.









Bruno Lage de listede

İngiliz ekibinin teknik direktör listesindeki bir diğer ismin ise Benfica'nın eski çalıştırıcısı bir başka Portekizli Bruno Lage olduğu ileri sürüldü.