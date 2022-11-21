Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen, muhteşem döndü!

2016/2017 sezonunu topladığı 64 puanla şampiyon Beşiktaş 'ın 13, 2. sıradaki Galatasaray 'ın 9 puan gerisinde 2. tamamlayan Fenerbahçe , 2017/2018'e önemli transferlerle girdi. Takımın yıldızı Robin van Persie ile yollarını ayıran Kanarya; Miroslav Stoch'u 1 milyon Euro'ya Slavia Prag'a, Gregory van der Wiel'i 1 milyon Euro Cagliari'ye, Emmanuel Emenike'yi 2.5 milyon Euro'ya satan Fenerbahçe, en ciddi geliri ise 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya gönderdiği Simon Kjaer'den elde etti.

Cameni ve Ekici bedelsiz geldi

Tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Kanarya; Volkan Demirel'e alternatif olarak tecrübeli kaleci Carlos Kameni'ye imza attırdı, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye uzun uğraşlar sonucu Sarı Lacivertli formayı giydirdi.





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Gözü kararttı, Sarı Lacivertli formaya kavuştu

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelişi oldukça zor bir süreç olmuştu. Dönemin Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş ile anlaşmaya vardıklarını açıklasa da Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Ekici, yarım sezon forma giymedi, Trabzon'da kadro dışı kalmayı göze aldı. Bu karmakarışık süreç sonunda Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etmeyen Mehmet Ekici'nin yeni durağı Temmuz 2017'de Fenerbahçe oldu.

Vincent Janssen'in Monterrey için attığı son golü

180 bin Euro'ya geldi 16 milyon Euro'ya gitti

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya transfer edilen Eljif Elmas, ilerleyen dönemde Avrupa devlerini peşine taktı. Yıldız orta saha, iki sezonluk İstanbul macerasının ardından İtalyan ekibi Napoli'ye 16 milyon Euro bedelle transfer olarak Türkiye'den Avrupa'ya giden en pahalı futbolcular arasına girmeyi başardı.





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Çok önemli isimler transfer edildi

Zenit'ten tecrübeli stoper Luis Neto'yu 1 milyon Euro, Mathieu Valbuena'yı Lyon'dan 1.5 milyon Euro, Monaco'dan Nabil Dirar'ı 3.5 milyon Euro, Villarreal'den Roberto Soldado'yu 5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, en pahalı hamlesini ise Zenit'ten 7 milyon Euro'ya aldığı Giuliano ile yaptı. Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe'nin tek kiralık transferi ise Vincent Janssen oldu.

Janssen için 2.5 milyon Euro kiralama bedeli

AZ Alkmaar'da çıktığı 49 maçta 32 gol atıp, 7 de asist yapan Janssen, Temmuz 2016'da 22 milyon Euro bonservisle İngiliz ekibi Tottenham'a transfer oldu. Hollanda'da yaptığı çıkışı Ada'da sürdüremeyen solak forvet, eski günlerine dönmek için takımdan ayrıldı ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye geldi. Sarı Lacivertliler'in 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ile transfer ettiği Hollandalı forvetten beklentisi çok büyüktü.

'Fenerbahçe benim için çok iyi bir fırsat'

İstanbul'a imza için geldiğinde kulüp televizyonuna konuşan Hollandalı, "Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Elimden geleni yapacağım'

Taraftara da mesaj veren Janssen, "Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.









Sakatlıklar nedeniyle katkı veremedi

Hollandalı forvet, 2017-18 sezonunu Fenerbahçe’de geçirdi. Ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımı yalnız bıraktı. Sarı Lacivertliler, sezonu 72 puanla şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlarken Janssen'den beklediği katkıyı alamadı. Hollandalı forvet, 18 resmi maçta 5 gol, 4 asistle oynarken Tottenham'a geri döndü.

Janssen: Fenerbahçe'ye çok katkı sağlamak istiyordum

Hollandalı yıldız, ilerleyen dönemde ülke basınına konuşurken Fenerbahçe itirafında bulunmuştu. Janssen, 'Fenerbahçe'de geçirdiğim sakatlıktan dolayı işler yolunda gitmedi' dedi ve ekledi: "Tottenham'da ilk sezonumda 40 maç oynadım ancak birçoğu yedekten girerek oldu. Fenerbahçe'de geçirdiğim sakatlıktan dolayı işler yolunda gitmedi. Çok talihsiz günler yaşadım. İstanbul'da hayat güzeldi. Güzel bir şehirdi ama ben Fenerbahçe'ye çok katkı sağlamak istiyordum. Ancak katkı sağlayamadım. Fenerbahçe taraftarları başarıyı hak ediyordu çünkü."

Tottenham'da istenmeyen adam oldu

Eski günlerini mumla arayan Janssen, geri döndüğü İngiliz ekibinde istenmeyen adam oldu. Uzun süreli ayak sakatlığının ardından 2019'un başında sahalara U-23 takımıyla geri dönen solak oyuncu, Tottenham'ın planlarında yer almadı.









Pochettino: Kulüp olarak kendisini takımımızda düşünmüyoruz

Dönemin teknik direktörü Mauricio Pochettino, onun ile ilgili şöyle konuşmuştu: "Janssen'in durumunun çok net olduğunu düşünüyorum çünkü 1,5 yıldır bizim planlarımızda yer almayan bir futbolcu. Kulüp olarak kendisini takımımızda düşünmüyoruz."

'Burada oynaması imkansız'

"1,5 yıl önce oynayabilmesi için kendisine kulüp bulmasını söyledik. Burada oynaması imkansız ama şu anda U-23 takımında forma giyiyor ve kendisi için en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Kulüp olarak yeniden mutlu olabileceği bir takım bulması için uğraşıyoruz."

Sürpriz bir karar verdi

Başarısız geçen Tottenham ve Fenerbahçe maceralarının ardından Avrupa'dan ayrılan Vincent Janssen, sürpriz bir şekilde Temmuz 2019'da Meksika ekibi Monterrey'e 9 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Meksika'daki ilk sezonunda 35 maça çıkan ve 12 gol, 2 asistle oynayan Janssen, eski günlerine geri dönüş sinyali verdi.









Monterrey'de hayata döndü

İstikrarı sağlayan ve formasını kaptırmayan Hollandalı, 2020/21'de 30 maçta 9 gol, 2 asistle katkı verirken 2021/22'de 29 maçta 3 kez ağları sarstı, 1 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. Monterrey'de adeta hayata dönen Janssen, 94 resmi maça çıkarken lig, kupa ve CONCACAF şampiyonluğu yaşadı.

2022'de Avrupa'ya geri döndü

Meksika’da kariyerinde yeni bir sayfa açan Janssen, 2022'de Avrupa'ya geri döndü ve 5.5 milyon Euro bonservisle Royal Antwerp'in yolunu tuttu. Belçika ekibinde bu sezon 23 maçta 9 gol, 5 asistle oynayan, şu sıralar güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Hollandalı forvet, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer buldu.









Milli forma hasreti sona erdi

Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim 2017'de İsveç'le oynanan maçta 45 dakika oynamasının ardından uzun süre milli formaya hasret kalan Janssen, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Galler'i 3-2 mağlup ettiği maçta 73 dakika oynadı, 1 asist yaptı.

Kötü günleri geride bıraktı

Polonya ve Belçika maçlarında da oynayan Janssen, bir dönem herkesin kendisinden umudu kestiği dönemleri geride bıraktı, Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Senegal'le oynadığı maça ilk 11'de başladı, Wout Weghorst, Memphis Depay ve Luuk de Jong gibi isimleri geride bıraktı.

Derleyen: Kaan Karahan