Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen, 8 aylık gol orucunu bozdu!

Fenerbahçe'nin Tottenham Hotspur'dan kiraladığı ancak geçtiğimiz yaz geri gönderdiği Vincent Janssen, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana ilk golünü bugün kaydetti.
Hollandalı santrfor, ayağındaki sakatlıktan sonra ilk kez geçtiğimiz hafta sahalara dönerken bugün de Tottenham U-23 takımının West Ham United U-23 takımıyla oynadığı maçta fileleri havalandırmayı başardı.
Mücadelede 60 dakika süre alabilen yıldız futbolcu, 30'uncu dakikada topu ağlara göndererek 8 aylık gol orucuna son verdi.
Janssen, bundan önceki son golünü 14 Mayıs 2018'de Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 yendiği maçta atmıştı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler