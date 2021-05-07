Eski Fenerbahçeli Soldado, Granada ile sözleşmesini uzatıyor

Futbol kariyerine İspanyol kulübü Granada sürdüren eski Fenerbahçeli Roberto Soldado, takımıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Fichajes.net'in haberine göre 35 yaşındaki golcü oyuncu kırmızı beyazlılarla Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzatacak. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe 'de forma giyen Soldado, sarı lacivertli kulüpten Granada'ya transfer olmuştu.









Fenerbahçe'den Granada'ya gelmişti

Bu sezon İspanyol temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösteren golcü futbolcu bu sezon La Liga, UEFA Avrupa Ligi ve kupa olmak üzere toplam çıktığı 42 maçta 14 gole imza attı. Granada, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İngiliz devi Manchester United'a her iki maçta da 2-0 yenilerek kupaya veda etmişti.