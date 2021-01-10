İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, takımdan ayrılan Diego Costa'nın yerini Lyon'dan Moussa Dembele ile doldurmaya hazırlanırken Fransız ekibi de bu transferin sonrasına ilişkin opsiyonlarını belirlemiş durumda. Lyon, Dembele'nin gidişi sonrası Islam Slimani'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Telefoot'a açıklamalarda bulunan Lyon Sportif Direktörü Juninho, Moussa Dembele konusunda Atletico Madrid ile görüşmeler yaptıklarını doğrularken Islam Slimani transferine de değindi. Oyuncunun listelerinde olduğunu belirten Juninho, "Slimani ile ilgileniyoruz. Diğer oyunculara bakarken o da listemizde yer alıyor. Lyon'a gelmek istiyor ama şu anda resmi bir girişim olmadı" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunda Leicester'dan kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Slimani, geçtiğimiz sezon ise Monaco'da kiralık olarak forma giymiş ve Ligue 1'de dikkat çekici bir performansa imza etmişti. Bu sezona bonservisinin bulunduğu Leicester City ile başlayan Slimani, Premier Lig'de sadece 1 maçta 19 dakika süre alabildi.