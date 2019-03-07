Fenerbahçe'nin 2015 yazında Manchester United'dan büyük umutlarla transfer ettiği Robin van Persie, Sarı Lacivertliler'de geçirdiği 2,5 sezonda büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a transfer olan 35 yaşındaki santrfor, bu sezon gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor.

Son olarak takımının Emmen ile oynadığı lig maçında hat-trick yapan Hollandalı golcü, Feyenoord taraftarlarınca geride kalan Şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi. Van Persie, bu sezon takımıyla çıktığı 25 maçta 16 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler