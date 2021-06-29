Eski Fenerbahçeli Nikos Zisis basketbolu bıraktı

Avrupa basketbolunda 2000'li yılların en önemli oyun kurucularından Nikos Zisis, basketbolda oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Geride bıraktığımız sezonu profesyonel kariyerine başladığı takımı AEK ile geçiren Zisis, sezonun tamamlanması ile birlikte 37 yaşında emeklilik kararı aldı.

Zisis, EuroLeague'deki ilk maçına 2000 yılında henüz 17 yaşındayken AEK formasıyla çıkmıştı. 2008'de CSKA ile EuroLeague şampiyonluğuna ulaşırken 2009'da takımının final oynamasına yardım etti. 2011'de Montepaschi Siena ve 2015'te de Fenerbahçe ile EuroLeague'de iki kez Final Four oynadı.

Avrupa'daki basketbol kariyeinde AEK, Benetton, CSKA Moskova, Montepaschi Siena, Bilbao Basket, UNICS Kazan, Fenerbahçe, Brose Bamberg ve Joventut Badalona formalarıyla mücadele etti.