Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızlarından Nicolo Melli, NBA'de formasını giydiği New Orleans Pelicans'taki rolünden memnun değil. La Gazzetta dello Sport'a göre Pelicans'ta ana rotasyonun dışında kalan Melli, takımdan ayrılmak istiyor.

Bu sezon 21 maçta Pelicans forması giyen Nicolo Melli, 11.1 dakika süre alırken 2 sayı, 2.7 ribaunt ortalamaları yakalayabildi. Geçtiğimiz sezon Alvin Gentry yönetimindeki Pelicans'ta ise maç başına 17.4 dakika süre alan Melli, 60 maçta oynarken 6.6 sayı, 3 ribaunt ortalamaları ile mücadele etmişti.

2017-19 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Nicolo Melli'nin NBA'de başka bir takımın kadrosuna katılmak istediği belirtiliyor.