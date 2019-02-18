Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Sporting Lizbon'da oynayan Portekizli futbolcu Luis Nani'nin yeni durağı Amerika oldu.

Lizbon ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu MLS ekibi Orlando City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. MLS Ekibi, bu transfer için Sporting'e ücret ödemeyecek.

Sporting'te bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de de forma giyen Portekizli yıldız, 47 maçta 12 gol 13 asistle oynamıştı.