Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Victor Moses'ın yeni takımı belli oldu.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre, bonservisi İngiliz Premier Lig ekibi Chelsea'de bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer oldu.









Fenerbahçe ile ligde 20 maça çıktı

Moskova ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Nijeryalı yıldızın önümüzdeki sezondan itibaren bonservisini aldığını duyurdu. Moses, 2018-2019 devre arası transfer olduğu Fenerbahçe'de 2019-2020 yılları arasında kiralık olarak forma giymiş ve sarı lacivertlilerle çıktığı 20 Süper Lig maçında 5 gol bir asistle oynamıştı. Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezon Rusya Ligi'nde çıktığı 19 maçta 1 gol kaydetti.