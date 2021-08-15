Royal Antwerp'in 2 milyon Euro bonservisle Fenerbahçe 'den transfer ettiği Michael Frey, Belçika'da sergilediği performans ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Antwerp'in 5-2 galip geldiği maçta takımın tüm gollerini kaydeden İsviçreli forvet, yakaladığı büyük çıkış sonrası sakatlık şokuyla sarsıldı.

Sol dizinde kırık var

Charleroi maçında sakatlanan Frey'in sol dizinde problem olduğu ve 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacağı Belçika ekibi tarafından açıklandı. Sol dizinde oluşan kırık nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak olan 27 yaşındaki forvet, bu sezon oynadığı 4 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

'Nazar değdi!'

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalması nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Frey'in yakaladığı büyük çıkış sonrası sakatlanması sosyal medyada 'Nazar değdi' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Haziran 2024'e kadar Royal Antwerp'le sözleşmesi bulunan Frey'in güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro.







