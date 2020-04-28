Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Portekizli Raul Meireles, ülkesine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

O JOGO'da yer alan haberde Meireles, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Hulk ve daha önce ülkemizde forma giymiş isimlerden Fernando, Bruno Alves ve Pepe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Futbolun ne olduğunu bilmiyordu'

Favori golcüsünü açıklarken Hulk'un çıktığı ilk antrenmana da değinen Meireles, "Lisandro Lopez, oynadığım en iyi forvetlerden biriydi. Onun büyük bir hayranıyım. Gelen, izleyen; onun burada ne işi olduğunu sorguluyordu. Hulk ise komikti. Porto ile çıktığı ilk antrenmanda ne yaptığına ilişkin bir fikri yoktu. Futbolun ne olduğunu bilmiyordu. Sadece topu alıyor, dönüyor ve vuruyordu. Başka hiçbir şey bilmiyordu" dedi.

'Fernando, dünyanın en iyi orta sahalarından biri oldu'

Daha önce Türkiye'de forma giymiş isimlerin de Porto günlerine değinen Meireles, "Fenerndo geldiğinde çok utangaçtı. Ama sonrasında dünyanın en iyi orta sahalarından biri haline geldi. Pepe de bence dünyanın ve hatta futbol tarihinin en iyi stoperlerinden biri. Bruno Alves'in de ekstrem bir evrim geçirdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Futbolu bırakma sürecini de anlatan Portekizli oyuncu, "2016'da bıraktım ama 2014'ten itibaren eskisi gibi bir futbol tutkusuna sahip değildim. Evcil hayvanımı kaybetmem ile başlayan süreçte eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söyledim. Zaten Fenerbahçe ile olan sözleşmem bitiyordu. Daha fazla sakatlanmaya başlamıştım. Futbola odaklanmakta zorlanıyordum" dedi.