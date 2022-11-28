2019-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, büyük umutlarla geldiği Sarı-Lacivertliler'den büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılan Max Kruse sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yıldız oyuncu, Kanarya'dan maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederken, Fenerbahçe'yle mahkemelik olmuştu.

'Şubattan beri maaş alamadım'

Başarılı futbolcu, ayrılık nedenini, "Fenerbahçe Kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün şubat tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubattan beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum" sözleriyle açıklamıştı.

'Hayatının pokerini oynadı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bu olay sonrasında, "Kruse bu kez hayatının pokerini oynadı. Ona pahalıya mâl olacak" demişti. Alman oyuncu, Sarı-Lacivertliler'e 7.5 milyon Euro'luk dava açarken, Kanarya da Kruse'a 18 milyon Euro'luk bir davayla karşılık vermişti. Ancak uzun süren görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ile Kruse tazminat konusunda anlaşmıştı.

Wolfsburg'a döndü

Tecrübeli oyuncunun, Sarı-Lacivertliler'e transferi sürecinde poker oynaması büyük tartışmalara yol açmıştı. Fenerbahçe'den sonra ülkesi Almanya'ya dönen ve Union Berlin ile sözleşme imzalayan Kruse 1.5 yıllık macerası sonrasında efsane olduğu, yıldızını parlattığı Wolfsburg'un yolunu tuttu.

Macerası kısa sürdü

Alman yıldızın Yeşil-Beyazlılar'daki ikinci macerası sadece 10 ay sürdü. Wolfsburg daha önce kadro dışı bıraktığı Max Kruse ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Kruse'un geçtiğimiz günlerde yine bir poker turnuvasına katıldığı ve kazandığı haberleri çıkmıştı.