Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen 32 yaşındaki ABD’li basketbolcu Kyle O’Quinn'in yeni adresi belli oldu.

Japon ekiplerinden SeaHorses Mikawa tecrübeli uzunu kadrosuna kattığını açıklarken, Kyle O’Quinn ile 2022-23 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

İlk sözleri

SeaHorses Mikawa forması giyecek olan Kyle O’Quinn, duyurunun yapılmasının ardından şu sözleri dile getirdi: "Mikawa'ya geleceğim için heyecanlıyım. Bu yeni meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Takım, lig ve oradaki taraftarlar hakkında harika şeyler duydum. Amacım takımın çok maç kazanmasına yardımcı olmak."

NBA 'de Orlando Magic, New York Knicks, Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers formaları giyen Kyle O’Quinn, 2021'de Fenerbahçe Beko'da oynamıştı. tecrübeli basketbolcu en son Fransa'da Paris'te mücadele ediyordu.



