Turkish Airlines EuroLeague'in önemli şutörlerinden James Nunnally'nin yeni adresi belli oldu. Eski Fenerbahçeli oyuncunun yeni durağı İsrail oldu. James Nunnally, Maccabi Tel Aviv ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2016'da Scandone Avellino formasıyla İtalya Ligi MVP'si olan James Nunnally, Fenerbahçe 'ye transfer olarak ilk EuroLeague deneyimini yaşamış ve ilk sezonunda takımıyla birlikte EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmıştı. Sonrasında Houston Rockets, Olimpia Milano, Shanghai Sharks, New Orleans Pelicans ve yeniden Fenerbahçe maceraları yaşayan Nunnally, yeni sezonda Maccabi Tel Aviv forması giyecek.