Eski Fenerbahçeli Islam Slimani durdurulamıyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani, Süper Lig'de sadece 1 gol atabilmişti. Vasatı aşamayan performansıyla taraftarın hedefindeki isim haline gelmişti.

Sezon başı Monaco'nun yolunu tutan tecrübeli golcü, küllerinden doğdu. Sezona fırtına gibi giren 31 yaşındaki golcü, Ligue 1'in 10. haftasında oynanan Rennes maçına da damga vurdu. 90 dakikayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Slimani, takımının 3-2 galip gelmesinde büyük rol oynadı. Fransız ekibiyle 7 maça çıkan Slimani, 5 gol, 6 asist kaydetmeyi başardı.

Monaco'nun diğer golleri 3. ve 90. dakikalarda Wissam Ben Yedder'den geldi.

Hayal kırıklığı yaratmıştı

2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Slimani, 25 maçta forma giymişti. Kaçırdığı gollerle isminin altında ezilen Slimani, Sarı Lacivertli forma ile 25 maça çıkarken, ligde ve kupada 1 gol, Avrupa Ligi'nde ise 3 gol kaydetmişti.