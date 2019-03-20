Eski Fenerbahçeli Emmanuel Emenike resmen açıkladı: Geri dönüyor...

Üç sezon boyunca forma giydiği Fenerbahçe'de 2013/14 sezonunda şampiyonluk yaşayan Emmanuel Emenike, geçtiğimiz yaz Yunan ekibi Olimpiakos'tan ayrılmıştı. O gün bugündür kendisine kulüp bulamayan Nijeryalı santrforun son açıklamasıysa gündeme bomba gibi düştü.

Resmi Instagram hesabından bir video yayınlayan 31 yaşındaki golcü futbolcu, paylaşımının altına "Türkiye ve futbolu çok özledim. Daha güçlü geri döneceğim. Az zaman kaldı. Saygılarımla..." mesajını yazdı.

Yaptığı paylaşımla büyük heyecan uyandıran yıldız isim, kariyerinde bugüne dek Delta Force, Black Aces, Cape Town, Karabükspor, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Al-Ain, West Ham United, Olimpiakos ve Las Palmas formaları giydi.