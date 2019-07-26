Eski Fenerbahçeli Diego Ribas ayak bileğini kırdı!

İki yıl boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'de sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Diego Ribas, takımı Flamengo'nun Libertadores Kupası son 16 turunda Emelec'e 2-0 mağlup olduğu maçta çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 70'inci dakikasında Dixon Arroyo'nun sert müdahalesi sonrası kendisini acılar içinde yerde bulan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan yıldız ismin sol ayak bileğini kırdığı öğrenildi. Flamengo'nun fizyoterapisti Marcio Tannure, derhal hastaneye kaldırılan Diego'yla ilgili yaptığı açıklamada "Diego'nun çok ciddi bir kırığı var ve bu nedenle ameliyat olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

34 yaşına gelen ve kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 10 numaranın bu sakatlık sonrası aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırabileceği konuşuluyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler