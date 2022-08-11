“Bence yönetimin Jorge Jesus’u göreve getirme kararını iki farklı açıdan değerlendirmek gerekiyor. Bence İsmail Kartal çok iyi iş çıkarttı. Çok genç bir takımla sezonu çıkış yakalayarak iyi bitirdi. Uzun süre başarısız olmuş bir takımda böyle bir çıkış yakalamış teknik direktörle yolları ayırmak kolay bir şey değil. Çünkü İsmail Kartal ile Fenerbahçe kendini yeniden buldu, kadroyu iyi kullandı, Fenerbahçe’nin ihtiyacını iyi bilen bir teknik direktördü. Diğer taraftan bakacak olursak, çok önemli bir isim geldi. Çünkü Jesus deneyimli, büyük bir teknik adam. Çok özel bir karakteri var. Jesus’un bu özel karakteriyle Türk futbolunun tutkulu ve duygusal tarafının nasıl uyum sağlayacağını görmemiz gerek. Bence Fenerbahçe’de başarılı olabilecek deneyim ve kapasiteye sahip bir isim.”

‘Güney Amerikalı lazım’

“Fenerbahçe’nin başarılı olması için Güney Amerikalı futbolcular gerekiyor! Bunu Ali Koç’a da söyledim. Büyük takımlar kadrolarını oluştururken hep Güney Amerikalı oyunculardan faydalanmışlardır. Son yıllarda Fenerbahçe Güney Amerika pazarını biraz kenara koymuştu, farklı nedenler olabilir açıkçası sebebini bilmiyorum. Mesela benim dönemime bakarsak ben Uruguay kaptanıydım, Brezilya’dan Alex gibi bir oyuncu vardı. Ekonomik sebeplerden dolayı böyle transferler yapılamıyor olabilir bunu anlayabiliyorum. Ancak bence futbolun özü birkaç Güney Amerika ülkesinde yatıyor. Güney Amerikalı futbolcuların bu tutkusu, futbola olan açlığı, Türk futboluna ve Fenerbahçe gibi büyük bir takıma çok uygun.”









‘Rossi çok akıllı’

“Diego Rossi bence fena bir sezon geçirmedi. Onunla Türkiye’ye gelmeden önce konuşmuştum. ABD’de çok önemli bir takımda oynuyordu. Çok profesyonel bir ortamdan çıkıyordu. Öyle bir ortamda Türk futbolundaki çılgınlık ve tutkuyla tanışacaktı. Bu çok önemli bir iklim değişimi oldu. İyi iş çıkarttı ama saha içinde daha fazla sorumluluk alabilir, skora daha fazla etki edebilecek seviyeye gelebilir. Daha ilk sezonu, çok iyi bir profesyonel, gayet iyi bir dönem geçirdi. Çok akıllı bir futbolcu.”.

‘Çalışmak isterim’

“Kendimi Sao Paulo’nun sportif direktörü olarak düşünmemiştim ve bir anda oldu. Sao Paulo, Brezilya’nın devlerinden biri. Orada görev yapmak kolay değil. Fenerbahçe’de çalışmak isterim ancak bunu söylerken sanki bir beklentim varmış gibi algılanmasını, baskı yapıyormuşum gibi düşünülmesini istemem. Çünkü Fenerbahçe’nin bana verdiği şeyler için minnettarım. Fenerbahçe’den daha fazlasını istemem mümkün değil. Eğer bir gün böyle bir düşünce olursa, tecrübemle elimden geleni yaparım. Şu an Fenerbahçe’nin taraftarlarından birisiyim.”