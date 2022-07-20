2007-2008 sezonunda Mallorca formasıyla attığı 27 golle İspanya La Liga'da krallık tacını takan Daniel Guiza hemen ertesi yıl 14 milyon Euro bedelle Fenerbahçe 'ye imza atmıştı. Ancak İspanyol forvet büyük beklentilerle geldiği Sarı-Lacivertliler'de adeta camianın saçını başını yoldurmuş ve performansıyla taraftarı çıldırtmıştı.

Fenerbahçe sonrasında Getafe'ye giden ardından Johor, Cerro Porteno ve Cadiz formaları giyen 41 yaşındaki Guiza şimdi de İspanya 4. Lig ekiplerinden Atletico Sanluqueno ile 1 yıllık kontrat imzaladı.