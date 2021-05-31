2013-16 yıllarında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves, son takımı Parma ile yollarını ayırdı. 39 yaşındaki savunmacı, 2018'de Glasgow'dan transfer olduğu İtalya Serie A ekibi Parma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden bir veda mesajı paylaşan Bruno Alves, "Teşekkürler Parma. Bir futbol kulübünden daha fazlasıydı. Futboldan fazla adanmışlık, inanç, tutkuydu. Geride kalan 3 yllık saf özveriden sonra veda etme zamanı ve minnetarlığımı sunma fırsatı. Forza Parma Forever" ifadelerini kullandı.

Bruno Alves, bugüne kadar Parma forması altında toplamda 86 maça çıkarken 5 de gol atmayı başarmıştı.