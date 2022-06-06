Son olarak Yunan kulübü Apollon'da oynayan 40 yaşındaki Bruno Alves, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla emekli olduğunu açıkladı.

Alves açıklamasında, "Futbolculuk kariyerim sona erdi. Spor hayatım boyunca çalıştığım tüm kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde Porto, Zenit, Cagliari, Rangers, Parma kulüplerinin formasını giyen Alves, 2013'ten 2016'ya kadar oynadığı Fenerbahçe 'de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Alves, 96 maça çıktığı Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.