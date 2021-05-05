Ülkemizde kısa bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Dalian Atkinson'un 2016'da Shropshire'da polis müdahalesi sonucu ölmesi ile ilgili olarak iki polis memuru yargılanıyor.

Birmingham Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, polis memurlarından Benjamin Monk "cinayet işlemek" ile suçlanıyor. Savcı, Monk'un, Atkinson'a elektroşok tabancası ile ateş ederek onu normalin 6 katı elektrik şokuna tabi tuttuğu, ardından da başına iki kez tekme attığını söyledi. Yargılanan diğer polis memuru Mary Ellen Bettley-Smith ise "bedeni yaralamaya neden olan saldırı düzenlemek" ile suçlanıyor. Monk ve Bettley-Smith, suçlamaları reddediyor.

33 saniye elektroşok uyguladılar

Dalian Atkinson, 33 saniye boyunca elektrik şokuna uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti. Savcı, elektroşok tabancası ile normalde 5 saniye elektrik şoku uygulandığını ancak 42 yaşındaki Monk'un 33 saniye boyunca tetiğe basmaya devam ettiğini belirtti. Monk, 31 yaşındaki Bettley-Smith ile birlikte 15 Ağustos 2016'da sabaha karşı Atkinson'ın babasının Telford'daki evine gitmişti. Komşuları Atkinson'ın sokakta bağırdığını ve tuhaf davrandığını bildirmişti.

Kafasına tekme attılar

Savcı, ciddi sağlık sorunları olan Atkinson'un kapıya gelip Mesih olduğunu tekrarlaması üzerine Monk'un üç kez elektroşok uygulamaya çalıştığını, ilk ikisinde etkili olmayınca, üçüncü denemede Atkinson'ı yere düşürdüğünü açıkladı. Atkinson hareketsiz bir şekilde yerde yatarken Monk'un kuvvetli bir şekilde onun alnını tekmelediği, Bettley-Smith'in de Atkinson'a copla vurduğu ifade edildi. Atkinson hastaneye kaldırılmış, ancak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı

1995-1997 yılları arasında Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan İngiliz eski futbolcu, sarı laciverliklerle 1995-96 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamıştı. Atkinson Fenerbahçe'nin 3-1 yendiği maçta yaptığı hat trick ile adından söz ettirmişti.