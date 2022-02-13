2013 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen ve daha sonra ülkemizde Fenerbahçe Beko forması da giyen Anthony Bennett'ın yeni durağı Tayvan oldu. 28 yaşındaki oyuncu, Tayvan ekibi Kaohsiung Steelers'a transfer oldu.

NBA'de Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets kadrolarında bulunan Anthony Bennett'ın ABD dışındaki ilk durağı 2017'de Fenerbahçe olmuştu. Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamasa da EuroLeague şampiyonu olan kadroda yer alan Kanadalı oyuncu, son olarak İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'de forma giymekteydi.

Sezon içinde Hapoel Jerusalem ile yollarını ayıran Bennett, Tayvan ekibi Kaohsiung Steelers'ın kadrosuna katıldı.