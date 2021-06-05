Eski Fenerbahçeli Andre Ayew, Swnsea City'den ayrılıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ganalı forvet Andre Ayew yol ayrımında. 31 yaşındaki golcü futbolcu, İngiltere Championship'de mücadele eden Swansea City ile Haziran ayında bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
Fenerbahçe 'nin eski golcüsü Andre Ayew, Swansea City'den ayrılıyor.
31 yaşındaki yıldız isim, İngiltere Championship'de mücadele eden takımıyla yeni sözleşme imzalamama kararı aldı. 2018 yılından beri Swansea'de futbol hayatını sürdüren Ganalı futbolcu, Haziran ayının sonunda serbest kalacak.
Fenerbahçe'de 29 maçta 5 gol attı
Ayew, İngiliz kulübüyle bu sezon çıktığı 43 lig maçında 16 gole imza atmıştı. 2018-19 sezonunu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren yıldız futbolcu 29 Süper Lig maçında 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.